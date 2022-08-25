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Два жителя Флориды признались в краже дневника дочери Байдена
25.08.2022 23:14 Ольга Белозерова

Два жителя Флориды признались в краже дневника дочери Байдена

Два жителя Флориды признали себя виновными в краже дневника Эшли Байден, младшей дочери президента США Джо Байдена, и последующей продаже дневника группе правых активистов Project Veritas за 40 тысяч долларов.

Об этом сообщает ABC News со ссылкой на министерство юстиции. Хотя имя 41-летней Эшли Байден не упоминается в судебных документах, источник, знакомый с делом, подтвердил, что это ее вещи.

40-летняя Эйми Харрис и 58-летний Роберт Курландер признали себя виновными в преступлении. Обвинение предусматривает максимум пять лет лишения свободы.

Project Veritas, как утверждается, причастна к публикации части записей Эшли Байден. 

Кроме этого, ABC News пишет, что Харрис и Курландер даже пытались продать дневник Байден представителям штаба "Кандидата 2". Так, вероятно, в деле обозначен Дональд Трамп.

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