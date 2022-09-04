



Драма в США: внучку миллиардера похитили прямо на пробежке

Полиция штата Теннесси в США начала поиски 34-летней воспитательницы детского сада Элизы Флетчер, которую похитили во время пробежки.

По словам очевидцев, ее затолкали в машину, когда она бежала возле кампуса Мемфисского университета.

Флетчер является внучкой миллиардера похитили, который владеет компанией по производству оборудования с доходом около 3 миллиардов долларов.

По версии следствия, рано утром во время пробежки к женщине подошел мужчина, который после непродолжительной борьбы затолкал ее в джип. Когда Флетчер не вернулась домой, ее семья обратилась в полицию. Ее телефон и бутылка с водой, которую она использовала, были найдены возле здания университета.

Семья женщины предлагает 50 000 долларов вознаграждения любому, кто предоставит информацию о ее местонахождении.