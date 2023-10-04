



Драма в США: Байден выдвинул требование из-за отставки Маккарти

Президент США Джо Байден призвал к немедленному избранию нового спикера Палаты представителей после того, как нижняя палата американского Конгресса отправила Кевина Маккарти в отставку.



"Президент Байден всегда готов добросовестно работать с обеими партиями в Конгрессе. Поскольку неотложные проблемы, стоящие перед нашей страной, не будут ждать, он надеется, что Палата представителей быстро выберет замену", - цитирует телеканал CNN слова пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.



По ее словам, когда это обязательство будет выполнено, Байден надеется на сотрудничество с Палатой представителей и Сенатом для решения приоритетных задач.



Ранее 216 членов нижней палаты в ходе уникального голосования по инициативе республиканца Мэтта Гетца поддержали резолюцию об отстранении Маккарти, 210 выступили против. Драма произошла после того, как 30 сентября он убедил законодателей одобрить временное финансирование федеральных расходов на работу парламента на 45 дней, что помогло избежать "шатдауна".



Временным спикером назначен республиканец от Северной Каролины Патрик Макгенри. Сам Маккарти сообщи, что не будет снова баллотироваться на пост спикера, и пожелал всем добра. По словам представителей Республиканской партии, голосование относительно кандидатуры нового спикера состоится в следующую среду.