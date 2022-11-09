



Дов Хайкинд: Проблема, которая мешает республиканцам, – это Дональд Трамп

В среду Дов Хайкинд, еврейский активист и бывший член законодательного собрания штата Нью-Йорк обвинил экс-президента Дональда Трампа в поражении республиканцев на промежуточных выборах.



Демократы выиграли ключевые выборы в Сенат в Пенсильвании, Нью-Гэмпшире и Колорадо, а также одержали победу в предвыборной кампании в Аризоне и Джорджии, где возможно проведение второго тура. Республиканцы также уступили в губернаторских выборах, в том числе в Пенсильвании, где при 93% подсчитанных голосов демократ Джош Шапиро опережает республиканца Дуга Мастриано на 13 процентов. В штате Нью-Йорк, действующий сенатор Кэти Хоукул обошла конгрессмена-республиканца Ли Зелдина на 5,5 процентов.



Хайкинд выразил разочарование результатами выборов, но подчеркнул, что ключевые вопросы, поднятые республиканцами, находятся “в центре внимания”. Поражения на выборах, по мнению Хайкинда, стали результатом негативной реакции на Трампа, имея в виду намеки бывшего президента на старт президентской кампании 2024 года на следующей неделе.



“Мы все были разочарованы тем, что случилось. Ожидалась большая победа по всей стране. Проблема, которая мешает республиканцам, – это Дональд Трамп”. ”Я имею в виду, что за пару дней до выборов он сообщает стране, что намерен баллотироваться в президенты. Нет никаких сомнений в том, что Трамп причинил этим вред кандидатам-республиканцам по всей стране”.



Далее Хайкинд призвал Трампа отменить его заявление о выдвижении кандидатуры на пост президента в 2024 году и вместо этого поддержать губернатора Флориды Рона Десантиса.