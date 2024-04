Дональд Трамп: "Все это фейковые новости от Washington Post”

Бывший президент США и участник нынешней президентской гонки Дональд Трамп опроверг статью в газеты The Washington Post, суть которой сводилась к тому, что Трамп закончил бы войну России и Украины путем сдачи украинских территорий.



Трамп назвал "фейковыми новостями" сообщение газеты о его намерении сдать территории Украины в обмен на мир.



“Они просто придумывают", - сказал The New York Post советник Джейсон Миллер.



"Президент Трамп единственный, кто говорит о прекращении убийств. Джо Байден говорит о новых убийствах", - добавил он.



Напомним, что не так давно издание The Washington Post вышло с разоблачающей статьей о том, что решение русско-украинской войны Дональд Трамп видит в добровольном отказе Украины от Крыма и Донбасса в пользу России. При этом издание ссылалось на свои источники.



Издание отмечало, что эта стратегия кардинально отличается от политики Байдена - сдерживание российской агрессии и военная поддержка Украины.



Якобы на закрытых встречах Трамп говорил, что как Россия, так и Украина стремятся "сохранить лицо" и ищут выход из ситуации. Он также предполагает, что жители некоторых украинских территорий "могли бы принять вхождение в состав РФ”.