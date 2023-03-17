



Дональд Трамп превратил свой частный самолет в "Борт номер один"

Бывший президент США Дональд Трамп уже репетирует возвращение в Белый дом и полеты на президентском Air Force One.



Журналисты, приглашенные полететь с Трампом на митинг в Айове, чувствовали себя так, как будто находятся на борту президентского самолета США.



Bloomberg сообщает, что самолет Трампа, окрашенный в сине-красно-белый цвет с фамилией бывшего президента, выделенной золотыми буквами, уже получил прозвище "Trump Force 1" .



Журналисты, получившие приглашение присоединиться к рейсу, первыми поднялись на борт Trump Force 1, получили значок со словами "Журналист", внешне напоминающий бейджи, которые выдаются журналистам на настоящем президентском самолете.



После посадки в самолет они разместили свои сумки на сиденьях и вышли встречать Трампа, который прибыл на взлетно-посадочную полосу длинным кортежем.



Также сообщалось, что в самолете Трампа большие белые кожаные сиденья, кремовые ковры, деревянные панели и роскошные золотые украшения. В отличие от настоящего президентского самолета, в "Trump Force 1" журналисты могли пользоваться бесплатным Wi-Fi.



Во время полета Трамп обсудил с журналистами, кто должен стать его главным соперником на праймериз за лидерство в Республиканской партии, губернатора Флориды Рона ДеСантиса, а также его планы в случае его переизбрания на пост президента США в 2024 году.



На обратном пути с митинга в Айове в Палм-Бич журналистов ждал сюрприз в виде обеда из курицы KFC с картофельным пюре и кокосового пирога.

