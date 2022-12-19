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В первый день Хануки New York Times опубликовала кроссворд в форме свастики
19.12.2022 08:09 Евгения Маркова

В первый день Хануки New York Times опубликовала кроссворд в форме свастики

В воскресенье американское издание New York Times опубликовало головоломку, поразительно похожую на нацистскую свастику.

Силуэт головоломки вызвал ажиотаж в социальных сетях: несколько видных еврейских лидеров и политических деятелей опубликовали посты, чтобы выразить свое возмущение, особенно в свете того, как кроссворд был опубликован в первую ночь Хануки.

Одни утверждают, что эта поразительная картина, бросающаяся в глаза даже с первого взгляда, является совпадением, в то время как другие говорят, что она служит одним из последних и самых наглых примеров антиизраильской риторики газеты. Некоторые указывали на пример, опубликованный накануне в ее выпуске, —  статью, написанную  редакционной коллегией газеты с критикой нового израильского правительства.

Дональд Трамп-младший назвал эту головоломку "отвратительной", написав в воскресенье, что только New York Times мог опубликовать такое в Хануку.

Сын бывшего президента, как и многие другие, сослался на послужной список газеты, когда она выступала против преимущественно еврейского народа Израиля в его затянувшемся конфликте с соседней Палестиной.

Times также столкнулась с негативной реакцией во время Холокоста за то, что едва упомянула о массовом истреблении евреев Европы во время завоевания континента Гитлером.

Из более чем 24 000 статей на первых полосах за этот период систематические убийства нацистами упоминались всего 26 раз, и часто только жертвы как "беженцы" или "преследуемые меньшинства".

Газетой управляет А. Г. Сульцбергер — шестой член семьи Окс-Сульцбергер, издававший The Times с тех пор, как газета была куплена Адольфом Оксом в 1896 году. Семья имеет как немецкие, так и еврейские корни. 

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