В первый день Хануки New York Times опубликовала кроссворд в форме свастики

В воскресенье американское издание New York Times опубликовало головоломку, поразительно похожую на нацистскую свастику.



Силуэт головоломки вызвал ажиотаж в социальных сетях: несколько видных еврейских лидеров и политических деятелей опубликовали посты, чтобы выразить свое возмущение, особенно в свете того, как кроссворд был опубликован в первую ночь Хануки.



Одни утверждают, что эта поразительная картина, бросающаяся в глаза даже с первого взгляда, является совпадением, в то время как другие говорят, что она служит одним из последних и самых наглых примеров антиизраильской риторики газеты. Некоторые указывали на пример, опубликованный накануне в ее выпуске, — статью, написанную редакционной коллегией газеты с критикой нового израильского правительства.



Дональд Трамп-младший назвал эту головоломку "отвратительной", написав в воскресенье, что только New York Times мог опубликовать такое в Хануку.



Сын бывшего президента, как и многие другие, сослался на послужной список газеты, когда она выступала против преимущественно еврейского народа Израиля в его затянувшемся конфликте с соседней Палестиной.



Times также столкнулась с негативной реакцией во время Холокоста за то, что едва упомянула о массовом истреблении евреев Европы во время завоевания континента Гитлером.



Из более чем 24 000 статей на первых полосах за этот период систематические убийства нацистами упоминались всего 26 раз, и часто только жертвы как "беженцы" или "преследуемые меньшинства".



Газетой управляет А. Г. Сульцбергер — шестой член семьи Окс-Сульцбергер, издававший The Times с тех пор, как газета была куплена Адольфом Оксом в 1896 году. Семья имеет как немецкие, так и еврейские корни.