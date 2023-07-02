



Disney обвиняют в неравной оплате труда: женщины недополучили 150 млн долларов

Верховный суд округа Лос-Анджелес (США) рассматривает дело по обвинению Walt Disney в неравной оплате труда женщин и мужчин. В иске утверждается, что за восемь лет женщины-сотрудницы компании заработали на $150 миллионов меньше, чем их коллеги-мужчины, пишет Reuters.



В суд подали групповой иск более 12 тысяч нынешних или бывших штатных сотрудниц Disney. Анализ кадровых данных Disney с апреля 2015 года по декабрь 2022 года показал, что они в Disney получали примерно на 2% меньшую зарплату за мужчин.



Disney отрицает обвинения в "якобы разнице в оплате труда женщин и мужчин".



Первый иск по этому делу подала ЛаРонда Расмуссен в 2019 году после того, как она узнала, что шесть мужчин в такой же должности, как у нее, зарабатывали больше. Среди них также был один недавно нанятый работник с меньшим опытом работы, зарплата которого превышала ее на $20 тысяч долларов.



В Калифорнии действует закон о равной оплате труда, поэтому если вину Disney докажут, компании придется отвечать за совершенное.



