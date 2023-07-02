



Директор ЦРУ: США должны постепенно отказаться от китайских товаров

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что США должны диверсифицировать свои цепочки поставок, постепенно отказавшись от товаров и услуг из Китая, передает Reuters.



Он отметил, что Китай - единственная страна, которая "намерена изменить международный порядок" и наращивает для этого "экономическую, военную и технологическую мощь". Однако отказаться от сотрудничества с КНР "было бы бессмысленно".



"В современном мире ни одна страна не хочет оказаться во власти "картеля из одних" в отношении критически важных полезных ископаемых и технологий", - сказал Бернс.



Директор ЦРУ отметил, что для разумного удаления от Китая необходимо снизить риск и диверсифицировать цепочки поставок, защищать технологическое преимущество США и инвестировать в промышленные мощности.



