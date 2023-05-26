



ДеСантис обещает помиловать обвиняемых в штурме Капитолия, включая Трампа

Губернатор Флориды Рон ДеСантис, баллотирующийся на пост президента США, пообещал в случае своего избрания рассмотреть вопрос о помиловании всех обвиняемых в штурме Капитолия, в том числе, Дональда Трампа.



Об этом сообщает газета The Hill.



"В первый день я соберу людей, которые вместе рассмотрят все дела тех, кто стал жертвой оружия или политического преследования. Мы будем активно выдавать помилования", — сказал ДеСантис.



Он обвинил американский минюст и ФБР в том, что те пользуются своей властью, проводя расследование по делу о штурме Капитолия.

