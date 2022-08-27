



Цукерберг: Фейсбук замалчивал историю с ноутбуком Хантера Байдена по запросу ФБР

В четверг Марк Цукерберг признал, что Facebook по запросу ФБР замалчивал историю с ноутбуком Хантера Байдена, разворачивавшуюся перед выборами 2020 года.



Основатель и главный исполнительный директор Facebook в подкасте Джо Рогана рассказал, что ему поступил звонок незадолго до того, как издание New York Post сообщило о компьютере, данные из которого проливали свет на сомнительные зарубежные дела сына нынешнего президента США Джо Байдена.



"Просто чтоб вы знали, вы должны быть начеку… В выборах 2016 года было много российской пропаганды. Мы знаем, что будет какой-то подобный вброс. Так что будьте бдительны", — так описал предупреждение ФБР Цукерберг.



Спустя несколько дней после появления этой сенсации, правдивость которой с тех пор была доказана, несколько сотрудников разведки, симпатизировавших Демократической партии, заявили, что история похожа на российскую дезинформацию.



Ранее на этой неделе сенатор-республиканец от Висконсина Рон Джонсон рассказал генеральному инспектору Министерства юстиции Майклу Горовицу, что, по словам информаторов, сотрудники ФБР сказали агентам не расследовать информацию, обнаруженную в ноутбуке Хантера Байдена.



Цукерберг признался Рогану, что Facebook начал использовать алгоритмы, чтобы ограничить распространение этой истории: её опускали ниже в ленте новостей. В защиту этой практики он сказал, что его соцсеть выбрала "иной путь", отличный от подхода Twitter, который подверг публикацию New York Post цензуре.



"В результате публикацию увидело меньше людей, чем могло бы", — сказал Цукерберг, добавив, что Facebook решил довериться ФБР и поверить бюро на слово.



"ФБР, которое, на мой взгляд, остается законным учреждением в этой стране, очень профессиональный правоохранительный орган. Они приходят к нам и говорят, что нам нужно быть начеку насчет чего-то. Я предпочитаю относиться к такому серьезно", — сказал он.