



CNN: США не намерены менять подход к оказанию помощи Украине

Администрация Байдена вряд ли существенно изменит свой подход к оказанию помощи Украине, которая воюет против России, и пока отклоняет некоторые запросы украинской стороны на поставки оружия.



Это происходит несмотря на значительный успех украинских военных, сообщает CNN со ссылкой на источники.



Официальные лица США в целом рассматривают недавний импульс Украины как свидетельство того, что виды оружия и разведданные, которые Украина получила от Запада, являются эффективными.



Некоторые даже предостерегают от утверждений, что быстрый прогресс Украины является поворотным моментом в войне. Официальные лица не верят, что боевой ландшафт изменился настолько, чтобы оправдать резкое изменение стратегии в краткосрочной перспективе.



США все еще не склонны предоставлять украинским силам армейские тактические ракетные комплексы большой дальности, также известные как ATACMS. Администрация Байдена по-прежнему считает, что предоставление этих систем может привести к эскалации, потому что они могут быть использованы для обстрела самой России.



На прошлой неделе министр обороны США Ллойд Остин дал понять, что позиция США по этому вопросу не изменилась.



В то же время, некоторые американские чиновники признают, что системы, которые в настоящее время считаются слишком опасными, например, самолеты F-16, в конечном итоге могут быть предоставлены Украине. Но источники предупреждают, что это произойдет "в далеком будущем" и не связано с недавними успехами ВСУ.



Некоторые законодатели не поддерживают "осторожный подход" администрации США.



"Я думаю, что мы должны отправить им все, что им нужно, чтобы вернуть свою территорию, в той мере, в какой это у нас есть, и это разумно", - заявил сенатор-республиканец Марк Рубио.