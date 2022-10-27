



CNN: Глава ЦРУ тайно побывал в Киеве для встречи с Зеленским

Директор Центрального разведывательного управления Уильям Бёрнс посетил Украину в начале октября, чтобы встретиться с президентом страны Владимиром Зеленским и другими официальными лицами.



"Находясь там, он подтвердил приверженность США оказанию поддержки Украине в ее борьбе против российской агрессии, включая непрерывный обмен разведывательными данными", - сообщил CNN официальный представитель США.



Поездка Бёрнса связана с тем, что США все больше обеспокоены опасениями, что Россия может использовать ядерное оружие в своей нелегкой войне, считают журналисты CNN.



Бёрнс и другие официальные лица США публично заявили, что не видят доказательств того, что Москва активно готовится к такому шагу, но официальные лица, знакомые с данными разведки, предупреждают, что риск считается самым высоким с момента вторжения России в феврале.



