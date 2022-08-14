



ЧП возле Капитолия: мужчина въехал в баррикаду и застрелился

В воскресенье, 14 августа, возле здания Капитолия погиб мужчина.

По данным полиции, он въехал на машине в баррикаду и выстрелил в воздух, прежде чем направить пистолет на себя.

"Пока мужчина выходил из машины, она загорелась. Затем мужчина произвел несколько выстрелов в воздух. Когда полицейские отреагировали на звук выстрелов и подошли к мужчине, он застрелился", - сообщили в полиции.

В результате инцидента больше никто не пострадал. Начато расследование.

Мотивы и личность погибшего пока что неизвестны. По версии следствия, мужчина, судя по всему, не пытался преследовать кого-либо из членов Конгресса, которые сейчас находятся в отпуске.

Также недалеко от места происшествия, на Капитолийском холме, находится Верховный суд, который недавно вынес скандальное решение об абортах.

Все это произошло на фоне напряженности после того, как в доме бывшего президента США Дональда Трампа ФБР провело обыск и нашло 11 папок с особо секретными документами. Ему может грозить до пяти лет тюрьмы.