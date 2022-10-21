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Член семьи Кеннеди воевал за Украину
21.10.2022 05:45 Алина Груднева

Член семьи Кеннеди воевал за Украину

Внучатый племянник американского президента Джона Кеннеди, 28-летний Коннор, воевал в Украине в рядах интернационального легиона.

 
Об этом он сообщил в Instagram. 
 
По его словам, он был готов умереть на войне в Украине.
 
"Как и многие люди, я был глубоко тронут тем, что произошло в Украине за последний год. Я хотел помочь. Когда я услышал о Международном легионе Украины, я понял, что поеду, и на следующий день отправился в посольство, чтобы записаться", — сказал он.
 
Коннор подчеркнул, что не имел опыта службы в армии.
 
"Я не был отличным стрелком, но я мог носить тяжести и быстро учился. Я также был готов умереть там. Поэтому вскоре они согласились отправить меня на северо-восточный фронт", — добавил он.

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