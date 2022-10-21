



Член семьи Кеннеди воевал за Украину

Внучатый племянник американского президента Джона Кеннеди, 28-летний Коннор, воевал в Украине в рядах интернационального легиона.

Об этом он сообщил в Instagram.

По его словам, он был готов умереть на войне в Украине.

"Как и многие люди, я был глубоко тронут тем, что произошло в Украине за последний год. Я хотел помочь. Когда я услышал о Международном легионе Украины, я понял, что поеду, и на следующий день отправился в посольство, чтобы записаться", — сказал он.

Коннор подчеркнул, что не имел опыта службы в армии.

"Я не был отличным стрелком, но я мог носить тяжести и быстро учился. Я также был готов умереть там. Поэтому вскоре они согласились отправить меня на северо-восточный фронт", — добавил он.