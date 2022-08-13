



ЦАХАЛ обстрелял наблюдательный пункт "Хизбаллы" в Сирии

Танк израильской армии в пятницу обстрелял наблюдательный пункт в Сирии, возле деревни Аль-Хамидия в провинции Кунейтра, используемый ливанской террористической группировкой "Хизбалла", сообщают сирийские СМИ.



Сообщается, что по меньшей мере два человека получили ранения в результате обстрела. Сирийские государственные СМИ сообщили, что люди, получившие ранения, были гражданскими лицами, однако проверить это утверждение невозможно.



Местное новостное издание Daraa Today сообщило, что двое раненых мирных жителей были пастухами, которые подошли к демилитаризованной зоне вдоль границы.



Обстрелянный пост, судя по всему, был построен сирийскими военными, но использовался боевиками "Хизбаллы" для слежки за передвижением израильских войск.



После инцидента израильский самолет сбросил листовки возле места расположения сирийских солдат, предупреждающие о недопустимости сотрудничества с "Хизбаллой", сообщило оппозиционное сирийское радио Houran.

