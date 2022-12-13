



Бывший генеральный директор FTX Бэнкман-Фрид арестован на Багамах

Сэм Бэнкман-Фрид основал и руководил FTX до тех пор, пока кризис ликвидности не вынудил базирующуюся на Багамах биржу криптовалют объявить о банкротстве. В понедельник он был арестован на Багамах после того, как прокуратура США предъявила ему уголовное обвинение в мошенничестве.



Генеральная прокуратура Багамских островов заявила, что арестовала Бэнкмана-Фрида после получения официального подтверждения обвинений против него, добавив, что обвиняемый будет экстрадирован в Соединенные Штаты.



Представитель прокуратуры США на Манхэттене подтвердил, что Бэнкман-Фрид был арестован на Багамах, но отказался комментировать обвинения.



"Сегодня вечером власти Багамских островов арестовали Сэмюэля Бэнкмана-Фрида по запросу правительства США на основании закрытого обвинительного акта, выдвинутого прокуратурой США по Южному округу Нью-Йорка", — говорится в заявлении прокурора США Дамиана Уильямса. — "Мы рассчитываем, что обвинительное заключение будет обнародовано утром, и к этому времени у нас будет больше информации".



FTX, которая была одной из крупнейших в мире бирж криптовалют, 11 ноября подала заявление о защите от банкротства в результате одного из самых громких крипто-взрывов после того, как трейдеры вывели с платформы 6 миллиардов долларов за три дня, а конкурирующая биржа Binance отказалась от покупки FTX.

Кризис ликвидности возник после того, как Бэнкман-Фрид тайно перевел средства клиентов FTX на сумму 10 миллиардов долларов счета своей личной компании Alameda, сообщило агентство Reuters со ссылкой на анонимные источники.



Бэнкман-Фрид ушел с поста главного исполнительного директора FTX в тот же день, когда было подано заявление о банкротстве, заявив, что он никогда не пытался совершить мошенничество.



Прокуратура США на Манхэттене, возглавляемая опытным прокурором по мошенничеству с ценными бумагами Уильямсом, в середине ноября начала расследование того, как FTX распоряжалась средствами клиентов.



Комиссия по ценным бумагам и биржам и Комиссия по торговле товарными фьючерсами также начали расследование.



Американские криптоинвесторы также подали в суд на Бэнкмана-Фрида, утверждая, что он и множество знаменитостей, которые продвигали FTX, обманывали клиентов. Согласно иску, инвесторы требуют компенсацию в размере 11 миллиардов долларов.

