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Бюст Зеленского предложили установить в Капитолии
12.01.2023 21:38 Ольга Белозерова

Бюст Зеленского предложили установить в Капитолии

Конгрессмен-республиканец Джо Уилсон выступил с предложением установить бюст президента Украины Владимира Зеленского в Капитолии США. 

Об этом сообщает Washington Post.

Уилсон даже подал резолюцию, в которой предписал Совету по изобразительному искусству Палаты представителей США создать бюст Зеленского. Эта резолюция уже появилась на сайте американского Конгресса.

В документе говорится, что Совету по изобразительному искусству Палаты представителей США отвечает за все произведения искусства и исторические объекты, выставленные в здании Капитолия.

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