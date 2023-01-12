Бюст Зеленского предложили установить в Капитолии
Конгрессмен-республиканец Джо Уилсон выступил с предложением установить бюст президента Украины Владимира Зеленского в Капитолии США.
Об этом сообщает Washington Post.
Уилсон даже подал резолюцию, в которой предписал Совету по изобразительному искусству Палаты представителей США создать бюст Зеленского. Эта резолюция уже появилась на сайте американского Конгресса.
В документе говорится, что Совету по изобразительному искусству Палаты представителей США отвечает за все произведения искусства и исторические объекты, выставленные в здании Капитолия.