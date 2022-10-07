



Болтон: Путину следует писать предсмертную записку

Лидеру РФ Владимиру Путину следует писать предсмертную записку, если он хочет применить ядерный арсенал, считает бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, пишет Sky News.



"Дело в том, что, по крайней мере, согласно взгляду Путина на мир, боевые действия сейчас ведутся на "территории России", и российские военные справляются не очень хорошо. Поэтому я считаю, что, без сомнения, это усугубляет внутренние трудности Путина внутри России и делает более вероятным использование тактического ядерного оружия", - сказал он.



"Я не думаю, что он (т.е. ответ) должен быть ядерным, это зависит от того, что на самом деле делают россияне. Но я думаю, мы должны сказать, что Владимир Путин подписал себе предсмертную записку, если бы он позволил применить даже тактическое ядерное оружие", - указано в сообщении.



"Очень важно, чтобы мы сдержали использование ядерного оружия. Иначе урок, который извлекли бы в Китае, Иране, Северной Корее, был бы совсем неправильным", - резюмировал он.