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Болтон об иранском заговоре: "Смущен низкой ценой"
13.08.2022 22:00 Ольга Белозерова

Болтон об иранском заговоре: "Смущен низкой ценой"

Бывший советник по национальной безопасности США Джон Болтон дал интервью CNN, в котором была затронута тема об иранском заговоре с целью его убийства. 

Вольф Блитцер из CNN начал интервью с обсуждения цены за убийство в 300 000 долларов.

"Что приходит вам в голову, посол, когда вы слышите подробности этого заговора, подробно изложенные министерством юстиции США?", - спросил Блитцер. 

Болтон ответил: "Ну, меня смутила низкая цена. Я думал, что она будет выше. Но я думаю, может быть, это была проблема с обменным курсом или что-то в этом роде". 

Также Болтон отметил, что ФБР предупреждало его об угрозах из-за рубежа, и что со временем они становились все более серьезными.

Напомним, что иранец Шахрам Пурсафи был обвинен в заговоре с целью убийства Джона Болтона. 

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