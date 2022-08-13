



Болтон об иранском заговоре: "Смущен низкой ценой"

Бывший советник по национальной безопасности США Джон Болтон дал интервью CNN, в котором была затронута тема об иранском заговоре с целью его убийства.



Вольф Блитцер из CNN начал интервью с обсуждения цены за убийство в 300 000 долларов.



"Что приходит вам в голову, посол, когда вы слышите подробности этого заговора, подробно изложенные министерством юстиции США?", - спросил Блитцер.



Болтон ответил: "Ну, меня смутила низкая цена. Я думал, что она будет выше. Но я думаю, может быть, это была проблема с обменным курсом или что-то в этом роде".



Также Болтон отметил, что ФБР предупреждало его об угрозах из-за рубежа, и что со временем они становились все более серьезными.



Напомним, что иранец Шахрам Пурсафи был обвинен в заговоре с целью убийства Джона Болтона.