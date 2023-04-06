



Блинкен: журналист WSJ задержан в России незаконно

Репортер Wall Street Journal Эван Гершкович был неправомерно задержан российскими спецслужбами.



По данным AP, такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен.



Он повторил призыв к Москве немедленно освободить американского журналиста, которого российская сторона обвиняет в шпионаже.



По словам Блинкена, в США пока еще официальное определение неправомерного задержания Гершковича "не вынесено", что повысит приоритет его дела в американском правительстве. Он пообещал, что юридический процесс для такого определения будет завершен в ближайшее время.



"Мы работаем над вынесением решения о неправомерном задержании. Я не сомневаюсь, что Россия незаконно задержала его, и именно это я сказал министру иностранных дел Сергею Лаврову, когда разговаривал с ним на выходных и настаивал на немедленном освобождении Эвана", — подчеркнул Блинкен.

