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Блинкен: журналист WSJ задержан в России незаконно
06.04.2023 01:22 Алина Груднева

Блинкен: журналист WSJ задержан в России незаконно

Репортер Wall Street Journal Эван Гершкович был неправомерно задержан российскими спецслужбами.

По данным AP, такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен.

Он повторил призыв к Москве немедленно освободить американского журналиста, которого российская сторона обвиняет в шпионаже.

По словам Блинкена, в США пока еще официальное определение неправомерного задержания Гершковича "не вынесено", что повысит приоритет его дела в американском правительстве. Он пообещал, что юридический процесс для такого определения будет завершен в ближайшее время.

"Мы работаем над вынесением решения о неправомерном задержании. Я не сомневаюсь, что Россия незаконно задержала его, и именно это я сказал министру иностранных дел Сергею Лаврову, когда разговаривал с ним на выходных и настаивал на немедленном освобождении Эвана", — подчеркнул Блинкен.
 

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