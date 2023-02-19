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Блинкен сделал Китаю предупреждение относительно России
19.02.2023 16:48 Алина Груднева

Блинкен сделал Китаю предупреждение относительно России

Госсекретарь США Энтони Блинкен сделал предупреждение Китаю после слухов о возможности передачи страной оружия России.

Соответствующее заявление он сделал по итогам переговоров с коллегой из КНР Ваном И в кулуарах Мюнхенской конференции.

"Мы очень обеспокоены тем, что Китай рассматривает возможность оказания летальной поддержки России в ее агрессии против Украины", - сказал Блинкен.

По словам главы Госдепа, он ясно дал понять китайскому коллеге, что такое решение будет иметь "серьезные последствия" для отношений между США и КНР.

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