Блинкен сделал Китаю предупреждение относительно России
Госсекретарь США Энтони Блинкен сделал предупреждение Китаю после слухов о возможности передачи страной оружия России.
Соответствующее заявление он сделал по итогам переговоров с коллегой из КНР Ваном И в кулуарах Мюнхенской конференции.
"Мы очень обеспокоены тем, что Китай рассматривает возможность оказания летальной поддержки России в ее агрессии против Украины", - сказал Блинкен.
По словам главы Госдепа, он ясно дал понять китайскому коллеге, что такое решение будет иметь "серьезные последствия" для отношений между США и КНР.