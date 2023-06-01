



Блинкен отменил визит в Израиль из-за напряженности в Иране

Израильские СМИ сообщают, что госсекретарь США Энтони Блинкен отменил запланированный на следующую неделю визит в Израиль из-за напряженности в отношениях между Иерусалимом и Вашингтоном из-за Ирана.



Однако официальные лица США преуменьшают значение сообщений, заявляя, что, хотя поездка рассматривалась, она так и не вышла за рамки стадии планирования.



В сообщениях говорится, что Израиль глубоко обеспокоен тем, что США продвигаются к новой ядерной сделке с Ираном и оставляют Иерусалим позади.

