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Блинкен отменил визит в Израиль из-за напряженности в Иране
01.06.2023 20:37 Евгения Маркова

Блинкен отменил визит в Израиль из-за напряженности в Иране

Израильские СМИ сообщают, что госсекретарь США Энтони Блинкен отменил запланированный на следующую неделю визит в Израиль из-за напряженности в отношениях между Иерусалимом и Вашингтоном из-за Ирана.

Однако официальные лица США преуменьшают значение сообщений, заявляя, что, хотя поездка рассматривалась, она так и не вышла за рамки стадии планирования.

В сообщениях говорится, что Израиль глубоко обеспокоен тем, что США продвигаются к новой ядерной сделке с Ираном и оставляют Иерусалим позади.
 

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