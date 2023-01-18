



Блинкен о секретных документах у Байдена: был удивлен

Госсекретарь США Энтони Блинкен был удивлен тем, что в бывшем личном кабинете президента США Джо Байдена были найдены секретные документы.



По данным The Hill, он пообещал сотрудничать, если специальный прокурор вызовет его на допрос.



По словам Блинкена, ему ничего не известно о правительственных документах, обнаруженных в в аналитическом центре Пенна-Байдена в Пенсильванском университете, где он работал управляющим директором.



"Я был удивлен, узнав, что какие-либо правительственные документы были доставлены в Пенсильванский центр Байдена. В то время я не знал об этом. Белый Дом, конечно же, указал, что администрация полностью сотрудничает с проверкой, которую провело министерство юстиции, и я, конечно, сам буду полностью сотрудничать", - сказал Блинкен.

