



Блинкен о Холокосте: Мы должны помнить сейчас и всегда

Госсекретарь США Энтони Блинкен опубликовал заявление в преддверии национального дня памяти жертв Холокоста в Израиле, в котором говорится, что "мы помним и чтим шесть миллионов евреев и миллионы других людей, убитых нацистами, включая цыган, ЛГБТК+, славян и людей с ограниченными возможностями".



"Мы находим в их памяти силу противостоять всем формам антисемитизма, ненависти и фанатизма и настаивать на том, чтобы о Холокосте помнили и преподавали правильно", — добавил он.



"Среди самых важных уроков, которые мы можем извлечь из Холокоста, заключается в том, что массовое убийство шести миллионов евреев не было внезапным или единичным актом, а скорее кульминацией бесчисленных последовательных шагов, направленных на очернение и дегуманизацию людей. Вот почему мы должны помнить сейчас и всегда».

