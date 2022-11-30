



Благодаря тесту ДНК: похищенная 50 лет назад дочь вернулась в семью

Тест ДНК воссоединил женщину из Техаса с ее давно потерянной семьей и положил конец тайне, которая длилась более 50 лет.



53-летняя Мелисса Хайсмит была похищена няней из своего дома в Форт-Уэрте в 1971 году, когда ей было всего 22 месяца, сообщает ВВС.



Хайсмит, известная под именем Мелани Уолден, даже не подозревала, что ее кто-то ищет. Сначала она думала, что попытки семьи связаться с ней через Facebook были мошенничеством.



Прорыв в поисках произошел 6 ноября, когда тест ДНК на веб-сайте родословной 23AndMe "связал" детей миссис Хайсмит с семьей с помощью специалиста по генеалогии.



Хайсмит и ее родители впервые встретились 26 ноября. В сообщении на Facebook семья сообщила, что они провели дополнительное тестирование ДНК и ожидают официальных подтверждений