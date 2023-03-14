



Библиотечная "чистка" в школах Флориды: удален роман Джоди Пиколт о Холокосте

Роман автора бестселлеров Джоди Пиколт на тему Холокоста был среди десятков книг, изъятых из обращения в библиотеке школьного округа Южной Флориды в прошлом месяце. как потенциально неприемлемый материал для школьного чтения.



Роман "Рассказчик" был удален из библиотеки в прошлом месяце в средней школе в округе Мартин во Флориде из-за жалобы родителей. Согласно списку удаленных книг, опубликованному местными СМИ, этот роман был среди нескольких книг Пиколт, снятых с полок.



Другие удаленные книги еврейских авторов включают роман о совершеннолетии "Навсегда" Джуди Блюм и "Жутко громко и невероятно близко" Джонатана Сафрана Фоера, в котором рассказывается о мальчике, чей отец был убит 11 сентября.



По всей стране кампании по изъятию книг были направлены на то, чтобы очистить школы и публичные библиотеки от того, что противники назвали "критической расовой теорией", "порнографией" и "гендерной идеологией".



Известные случаи, когда книги на тему Холокоста попадали в ловушку таких усилий, включают удаление из учебной программы "Мауса" Арта Шпигельмана в средней школе Теннесси, дневника Анны Франк в Техасе и нескольких рассказов для детей о Холокосте в Миссури.



Флорида, в частности, потребовала дополнительной проверки книг, доступных для школьников. В то время как губернатор Рон ДеСантис отрицает, что штат запрещает книги, активисты говорят, что его "Закон о прекращении пробуждения" побуждает родителей и педагогов получать лицензию на очистку школ от материалов, которые могут нести намек на непристойность.



Некоторые округа полностью закрыли доступ или ликвидировали свои школьные библиотеки в соответствии с законом, в то время как другие округа Флориды убрали книжки с картинками, которые вызывают беспокойство, в том числе одну о Шаббате и другую о еврейской семье с двумя папами.



Книги Блюм и Фоера часто подвергались запретам и исключениям из других школ, как и многие другие книги из списка округа Мартин, в том числе "Любимая" Тони Моррисон и "Рассказ служанки" Маргарет Этвуд.



Но Пиколт, выросшая в светской еврейской семье, сказала Washington Post: , что, насколько ей известно, это был первый раз, когда "Рассказчик" стал мишенью. Она сказала, что удаление было "шокирующим, поскольку речь идет о Холокосте".



Впервые опубликованный в 2013 году, роман рассказывает о внучке еврея, пережившего Холокост, которая узнает, что ее сосед — бывший нацистский офицер, служивший в концентрационных лагерях. Ее сосед также просит ее помочь ему покончить жизнь самоубийством.



Газета The Post сообщила, что большинство жалоб на книги во Флориде исходило от одного родителя - главы местного отделения консервативной группы "Мамы за свободу".



"На данный момент мы считаем, что бросили вызов самым непристойным и неподходящим для возраста книгам", — сказала Post Джули Маршалл, подававшая жалобы.



Ранее Маршалл сказала школьному совету, что подавляющее большинство ее жалоб основано на том, что она считала откровенно сексуальным содержанием. Роман "Рассказчик" содержит несколько сексуальных сцен, в том числе описание сексуального насилия со стороны нацистских охранников.

