



Бежали от военных: двое россиян приплыли на лодке на Аляску

Береговая охрана США задержала на острове Святого Лаврентия штата Аляска двух мужчин. Они приплыли из России на лодке и сказали, что спасаются от военных, пишет местное издание Alaska's News Source.



Мужчины прибыли на территорию американского поселка Гэмбелл во вторник, 4 октября. Жители поселка рассказали пограничникам о лодке с двумя иностранцами — гражданами РФ.



Путешественники в общении с местными жителями утверждали, что отплыли из поселка Эгвекинот на Чукотке и "бежали от российских военных" примерно 500 километров по морю.



О россиянах доложили Министерству внутренней безопасности США и сенатору от Аляски Дэну Салливану. В офисе сенатора отметили, что пограничники выясняют возможность въезда мужчин в Штаты.



Городской клерк Кертис Силук уточнил, что мужчин увезли с острова в день их прибытия. Губернатор Аляски Майк Данвили рассказал, что они сейчас в Анкоридже. Россиянами занимаются федеральные власти.



Береговая охрана США направила на остров Святого Лаврентия грузовой самолет C-130 с персоналом таможенной и пограничной службы, чтобы вывезти россиян, дополняет Anchorage Daily News.



"Учитывая нынешнюю повышенную напряженность в отношениях США и России, Салливан звонил секретарю Министерства внутренней безопасности и поговорил с ним, а также с другим высокопоставленным чиновником министерства", — сказал директор по связям с общественностью сенатора Майк Рейнард.



Поселок Гэмбелл находится менее чем в 40 милях от материковой части России.