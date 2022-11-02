



Бен-Гвир может стать министром-изгоем для США, если войдет в правительство

Администрация Байдена вряд ли будет взаимодействовать с депутатом Кнессета от религиозного сионизма Итамаром Бен-Гвиром, который, как ожидается, займет пост министра в правительстве Биньямина Нетаниягу, если результаты выборов останутся в силе, сообщает Axios со ссылкой на двух анонимных официальных лиц США.



Однако официального решения пока не принято, уточняет сайт. В случае его осуществления бойкот израильского министра со стороны США станет беспрецедентным событием в двусторонних отношениях.

