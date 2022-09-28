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Белый Дом запросил миллионы долларов для ядерной безопасности Украины
28.09.2022 06:20 Ольга Белозерова

Белый Дом запросил миллионы долларов для ядерной безопасности Украины

Администрация президента США Джо Байдена обратилась в Конгресс с просьбой выделить дополнительные средства для ядерной безопасности Украины.

Как сообщает CNN, администрация США запросила 35 миллионов долларов.

Средства должны быть выделены Национальному управлению ядерной безопасности США, которое, в свою очередь, следит за безопасностью ядерных объектов в Украине. 

Деньги должна направить на покупку и обслуживание датчиков, оценку и анализ данных.

Как ожидается, запрашиваемая сумма должна войти в общий пакет помощи на 12 миллиардов долларов, о выделении которого Белый Дом просит Конгресс. 

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