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Белый Дом: РФ не сможет деморализовать украинцев ракетными ударами
15.01.2023 10:22 Алина Груднева

Белый Дом: РФ не сможет деморализовать украинцев ракетными ударами

Белый Дом осудил вчерашний удар, нанесенный россиянами по жилому многоэтажному дому в Днепре, а также обстрел критической инфраструктуры Украины.

"У России не выйдет деморализовать украинцев ракетными ударами. Эти удары являются еще одним примером жестокой и варварской войны, которую ведет Россия, атакуя критически важную инфраструктуру Украины, которая обеспечивает свет и тепло для украинского гражданского населения", - сказано в заявлении.

Уточняется, что США вместе с нашими союзниками и партнерами продолжат предоставлять Украине все необходимое для самозащиты, включая системы ПВО.

"Мы продолжим нашу работу, чтобы привлечь российские силы к ответственности за их военные преступления и зверства. Россия продолжает недооценивать силу и решительность украинского народа, и эти последние попытки деморализовать его снова провалятся", - резюмировали Белом Доме.

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