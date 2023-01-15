



Белый Дом: РФ не сможет деморализовать украинцев ракетными ударами

Белый Дом осудил вчерашний удар, нанесенный россиянами по жилому многоэтажному дому в Днепре, а также обстрел критической инфраструктуры Украины.



"У России не выйдет деморализовать украинцев ракетными ударами. Эти удары являются еще одним примером жестокой и варварской войны, которую ведет Россия, атакуя критически важную инфраструктуру Украины, которая обеспечивает свет и тепло для украинского гражданского населения", - сказано в заявлении.



Уточняется, что США вместе с нашими союзниками и партнерами продолжат предоставлять Украине все необходимое для самозащиты, включая системы ПВО.



"Мы продолжим нашу работу, чтобы привлечь российские силы к ответственности за их военные преступления и зверства. Россия продолжает недооценивать силу и решительность украинского народа, и эти последние попытки деморализовать его снова провалятся", - резюмировали Белом Доме.