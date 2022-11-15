



Белый дом отреагировал на массированный ракетный удар России по Украине

Соединенные Штаты Америки решительно осуждают удары по Украине, которые сегодня, 15 ноября, совершили россияне. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.



"Соединенные Штаты решительно осуждают последние ракетные удары России по Украине, которые, судя по всему, поразили жилые дома в Киеве и другие объекты по всей стране. Мы не упускаем из виду, что, когда мировые лидеры встречаются на G20 на Бали, чтобы обсудить вопросы, имеющие большое значение для жизни и средств к существованию людей во всем мире, Россия снова угрожает этим жизням и разрушает критически важную инфраструктуру Украины", - заявил Салливан.



По его словам, такие действия России лишь усиливают обеспокоенность "Большой двадцатки" дестабилизирующим воздействием, которое вызывает путинская война.



Салливан также заверил, что США и союзники будут продолжать предоставлять Украине все необходимое для самообороны, в том числе системы ПВО.



"Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - резюмировал советник президента США.



При этом посол США в Украине Бриджит Бринк назвала атаку россиян "очередной волной жестоких нападений".



"Мы будем продолжать поддерживать украинцев, месяцами остававшихся мужественными перед лицом бессмысленного нападения России, а также с теми, кто борется за защиту Украины", - отметила она.



Напомним, во вторник, 15 ноября, российские оккупанты нанесли массированный удар по Украине. В ряде регионов повреждены объекты критической инфраструктуры.