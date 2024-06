Белый дом осудил антисемитские протесты в Нью-Йорке

Белый дом осуждает вчерашнюю антиизраильскую акцию протеста, направленную против выставки в Нью-Йорке, посвященной резне на фестивале Nova. Протестующие принесли антисемитские плакаты и выкрикивали не менее враждебные лозунги, прославляющие теракт 7 октября, ХАМАС и Хезболлу.



.@nytimes: "Officials Condemn Protest Outside Exhibit Memorializing Oct. 7 Victims"



The @WhiteHouse "said in a statement Tuesday, 'The events at yesterday’s memorial to those murdered at the Nova music festival are outrageous and heartbreaking.'" https://t.co/1rqMazLUiX