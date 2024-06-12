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Белый дом осудил антисемитские протесты в Нью-Йорке
12.06.2024 07:17 MIGnews.com

Белый дом осудил антисемитские протесты в Нью-Йорке

Белый дом осуждает вчерашнюю антиизраильскую акцию протеста, направленную против выставки в Нью-Йорке, посвященной резне на фестивале Nova. Протестующие принесли антисемитские плакаты и выкрикивали не менее враждебные лозунги, прославляющие теракт 7 октября, ХАМАС и Хезболлу.


В своем заявлении относительно этой ночи Эндрю Бейтс назвал поведение крайне левых протестующих “возмутительным и душераздирающим”. Он также сказал, что “недопустимо вывешивать непристойные баннеры террористических организаций где бы то ни было, особенно на американских улицах”.

“Антисемитизму нет места в Соединенных Штатах”, — говорит он, называя поведение протестующих “ужасающим”.
 

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