



Белый дом осудил антисемитские протесты в Нью-Йорке

Белый дом осуждает вчерашнюю антиизраильскую акцию протеста, направленную против выставки в Нью-Йорке, посвященной резне на фестивале Nova. Протестующие принесли антисемитские плакаты и выкрикивали не менее враждебные лозунги, прославляющие теракт 7 октября, ХАМАС и Хезболлу.



.@nytimes: "Officials Condemn Protest Outside Exhibit Memorializing Oct. 7 Victims"



The @WhiteHouse "said in a statement Tuesday, 'The events at yesterday’s memorial to those murdered at the Nova music festival are outrageous and heartbreaking.'" https://t.co/1rqMazLUiX — Andrew Bates (@AndrewJBates46) June 12, 2024

В своем заявлении относительно этой ночи Эндрю Бейтс назвал поведение крайне левых протестующих “возмутительным и душераздирающим”. Он также сказал, что “недопустимо вывешивать непристойные баннеры террористических организаций где бы то ни было, особенно на американских улицах”.“Антисемитизму нет места в Соединенных Штатах”, — говорит он, называя поведение протестующих “ужасающим”.