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Белый дом обсуждает с Илоном Маском активацию Starlink в Иране - CNN
23.10.2022 17:52 Евгения Маркова

Белый дом обсуждает с Илоном Маском активацию Starlink в Иране - CNN

Белый дом ведет переговоры с Илоном Маском о возможности создания спутникового интернет-сервиса Starlink компании SpaceX на территории Ирана. Об этом сообщили CNN несколько чиновников, знакомых с ходом переговоров.

Администрация Байдена ищет пути поддержки иранского движения протеста, возникшего после смерти 22-летней Махсы Амини.

Белый дом рассматривает компактную, простую в использовании технологию Starlink как потенциальное решение для противодействия иранскому режиму, ограничившему доступ к Интернету и связи для активистов на территории Ирана.

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