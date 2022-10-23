



Белый дом обсуждает с Илоном Маском активацию Starlink в Иране - CNN

Белый дом ведет переговоры с Илоном Маском о возможности создания спутникового интернет-сервиса Starlink компании SpaceX на территории Ирана. Об этом сообщили CNN несколько чиновников, знакомых с ходом переговоров.



Администрация Байдена ищет пути поддержки иранского движения протеста, возникшего после смерти 22-летней Махсы Амини.



Белый дом рассматривает компактную, простую в использовании технологию Starlink как потенциальное решение для противодействия иранскому режиму, ограничившему доступ к Интернету и связи для активистов на территории Ирана.