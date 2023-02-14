



Белый Дом о внеземном происхождении сбитых объектов

В США опровергают новости о том, что сбитые ранее неопознанные летающие объекты имели внеземное происхождение.



Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Белого Дома Карин Жан-Пьер.



"Я хочу повторить, что нет никаких признаков инопланетной или внеземной активности в случаях, в результате которых были сбиты летающие аппараты", — сказала она.



Слухи о внеземном происхождении поползли после того, как в СМИ появилась информация о сбитии над озером Гурон "восьмиугольного объекта", обломки которого начали искать в Канаде.