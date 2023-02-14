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Белый Дом о внеземном происхождении сбитых объектов
14.02.2023 10:01 Алина Груднева

Белый Дом о внеземном происхождении сбитых объектов

В США опровергают новости о том, что сбитые ранее неопознанные летающие объекты имели внеземное происхождение.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Белого Дома Карин Жан-Пьер.

"Я хочу повторить, что нет никаких признаков инопланетной или внеземной активности в случаях, в результате которых были сбиты летающие аппараты", — сказала она.

Слухи о внеземном происхождении поползли после того, как в СМИ появилась информация о сбитии над озером Гурон "восьмиугольного объекта", обломки которого начали искать в Канаде.

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