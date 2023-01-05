



Белый дом не подтверждает заявление РФ об уничтожении HIMARS в Украине

Белый дом не подтверждает заявление РФ об уничтожении HIMARS в Украине, об этом пишет The Hill.



Накануне Минобороны РФ сообщило о якобы "уничтожении двух пусковых установок реактивных систем залпового огня HIMARS американского производства".



Как заявил представитель по вопросам национальной безопасности Джон Кирби, в Белом доме видели заявления россиян, однако у США нет информации, что это является правдой.



Он добавил, что ранее РФ уже публиковали подобные отчеты, поэтому вероятно – это очередная попытка дезинформации.

