Банки США "объявили войну" Apple Pay и PayPal

JPMorgan, Bank of America, Wells Fargo и ещё четыре банка собираются объединиться, чтобы создать цифровой кошелёк, который позволит покупателям расплачиваться в онлайн-магазинах привязанными к нему банковскими картами.



Управлять сервисом будет компания Early Warning Services (EWS), в число владельцев которой входят банки Bank of America, Truist, Capital One, JPMorgan, PNC Bank, U.S. Bancorp и Wells Fargo. EWS уже управляет другим совместным проектом банков — платформой для мгновенных переводов Zelle.



Банки планируют начать внедрение нового сервиса со второй половины 2023 года. Сервис должен стать конкурентом Apple Pay и PayPal. Пользоваться им смогут клиенты банков-владельцев EWS, а всего к моменту запуска в сервисе будет около 150 млн банковских карт Visa и Mastercard.



У JPMorgan уже был свой цифровой кошелёк Chase Pay, который банк запустил в 2015 году, а в 2020-м закрыл.