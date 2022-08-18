



Байдена призвали предоставить Украине все для победы над РФ - ракеты HIMARS

"Америка должна вооружить Украину сейчас, пока не поздно, не нужно обманывать себя", - несколько высокопоставленных американских военных и дипломатов призвали Байдена предоставить Украине немедленно все необходимое для победы над Россией, включая ракеты HIMARS, которые достают на 300 километров.



Обращение обнародовало издание The Hill.



"Американские власти предоставляют достаточно оружия, чтобы создать патовую ситуацию и блокировать продвижение России, но недостаточно для того, чтобы вернуть оккупированные территории. Если нужное оборудование поступит в Украину, оно победит", - утверждают авторы открытого письма.



Украина нуждается в средствах поражения среднего и дальнего радиуса действия, чтобы остановить наступление России и помешать пополнению ее ресурсов, запасов горючего и боеприпасов. Это означает, что США должны отправить ракеты для систем HIMARS с радиусом действия 300 км.



Также авторы требуют Байдена как можно скорее предоставить Украине эффективные средства противовоздушной и противоракетной обороны, чтобы остановить ракетные удары по украинским городам.



Авторы утверждают, что прекращение огня на российских условиях будет плохим вариантом, поскольку не остановит Россию, а даст ей возможность собрать новые силы.



Единственный правильный вариант это победа Украины с возобновлением ситуации на 24 февраля и последующим возвращением оккупированных территорий, включая Крым.



Обращение подписали бывшие командующие силами США и НАТО в Европе Филипп Бридлав, Уэсли Кларк, Бен Ходжес; бывший посол США в России и заместитель генсекретаря НАТО Александр Вершбоу; бывшие послы США в Украине Джон Гербст, Мари Йованович, Уильям Тейлор; бывший представитель Госдепа США по Украине Курт Волкер.