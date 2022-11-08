



Байден: В случае победы республиканцев нас ждут ужасные два года — CNN

"Если мы потеряем Палату представителей и Сенат, это будут ужасные два года", — якобы сказал глава Белого дома небольшой толпе в отеле во время визита в Чикаго на прошлой неделе, сообщает CNN во вторник, 8 ноября.



По данным CNN, Байден также заявил, что "хорошая новость" в том, что он сохранит за собой право вето. В материале сказано, что эти слова Байдена указывают на то, "насколько высоки ставки" на промежуточных выборах. До этого в Палате представителей большинство было за демократами.



Во вторник, 8 ноября, в США проходят промежуточные выборы. Американцы переизбирают Палату представителей и около трети членов Сената США, а также 36 губернаторов штатов и трех губернаторов территорий США, мэров городов и местных чиновников. Исторически в США партия действующего президента (в данном случае Демократическая партия) почти всегда теряет места в Палате представителей на таких выборах.