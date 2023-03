Байден узнал об обвинениях против Трампа из прессы

Президент США Джо Байден и другие представители американской администрации узнали об обвинениях против Дональда Трампа из новостей.



Об этом в пятницу, 31 марта, сообщила пресс-секретарь Белого Дома Карин Жан-Пьер.



По ее словам, начальник штаба уведомил Байдена о поступивших из прессы сообщениях по поводу Трампа. От дальнейших комментариев относительно ситуации Жан-Пьер отказалась.



Ранее присяжные суда Манхэттена проголосовали за предъявление обвинения Дональду Трампу. В обвинительном заключении сказано, что бывшему американскому лидеру предъявлено более 30 обвинений в бизнес-мошенничестве.

