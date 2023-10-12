



Байден упрекнул Трампа за "восхваление террористов"

Президент США Джо Байден упрекнул своего предшественника Дональда Трампа, который ранее назвал террористов "Хизбаллы" "умными", за "восхваление террористов", стремящихся уничтожить Израиль.



"Поддержка Израиля нашей страной решительна и непоколебима", - сказал Байден.



Ранее Трамп во время предвыборного митинга раскритиковал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и назвал министра обороны страны Йоава Галанта "придурком", который якобы намекнул "Хизбалле" на уязвимость севера.



В ответ в офисе главы оборонного ведомства сказали, что тот ничего подобного не говорил, а заверения в обратном является необоснованными.