



Байден сравнил Украину и Израиль: пытки и насилие используют РФ и ХАМАС

Президент США Джо Байден в своем обращении к американцам заявил, что нападение палестинцев на Израиль похоже на полномасштабное вторжение россиян в Украину.



"Нападение на Израиль эхом повторяет почти 20 месяцев войны, трагедии и жестокости, которым подвергся народ Украины. Эти люди сильно пострадали после того, как Путин начал полномасштабное вторжение. Мы не забудем массовые захоронения, тела найденных там людей, следы пыток, насилие, которое Россия использовала как оружие. Не забудем тысячи украинских детей, которых силой вывезли в РФ, которых украли у родителей. Это сумасшествие. ХАМАС и Путин представляют собой разного рода угрозы, но их объединяет то, что они хотят полностью уничтожить соседнюю демократию", - отметил Байден.



Президент США убежден, что если "дать Путину уничтожить независимость Украины, потенциальные агрессоры во всем мире попытаются попробовать то же".



"Риск конфликтов и хаоса распространится и на другие части мира. В регионе Индийского и Тихого океанов, на Ближнем Востоке. Особенно на Ближнем Востоке! Иран поддерживает действия России в Украине, и он же поддерживает ХАМАС и другие террористические группы в регионе. И мы продолжим привлекать его к ответственности", - подчеркнул Байден.



