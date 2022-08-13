



Байден "шокирован" нападением на писателя Рушди

Президент США Джо Байден отреагировал на нападение на известного писателя Салмана Рушди.



"Джилл и я были шокированы и опечалены, узнав о жестоком нападении на Салмана Рушди вчера в Нью-Йорке. Мы вместе со всеми американцами и людьми во всем мире молимся за его здоровье и выздоровление. Я благодарен тем, кто первым откликнулся, и смелым людям, которые бросились в бой, чтобы оказать помощь Рушди и обезвредить нападавшего", - говорится в заявлении Байдена, опубликованном Белым Домом.



