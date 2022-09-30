



Байден сделал жесткое предупреждение Путину

Президент США Джо Байден сделал предупреждение президенту РФ Владимиру Путину, заявив, что его угрозы не напугают США и их союзников.



Об этом сообщает "Европейская правда".



"США и их союзников - подчеркиваю это - не получится запугать Путину, его безумным словам и угрозам. Он нас не напугает и не напугает. Действия Путина - бутафорские референдумы, спектакль, который он устроил, чтобы показать якобы единство - это признак того, что у него проблемы", - подчеркнул Байден.



Американский президент повторил, что США никогда не признают аннексии Россией украинских территорий и продолжает помогать Украине.



Кроме этого, Байден заявил, что США и союзники готовы защищать каждый дюйм территории НАТО.



"США вместе со своими союзниками готовы защищать каждый дюйм территории НАТО - господин Путин, не поймите меня неправильно - каждый дюйм", - сказал Джо Байден.