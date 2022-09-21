



Байден: Россия бесстыдно нарушила основы Устава ООН

Президент США Джо Байден выступил с речью на Генеральной Ассамблее ООН. Прямо с трибуны он обвинил Россию в нарушении Устава ООН.



При этом, по информации прессы, речь Байдена переписывалась буквально перед его выступлением.



"Постоянный член Совета безопасности ООН вторгся в свою соседнюю страну. Россия бесстыдно нарушила основы Устава ООН, четкий запрет завоевания соседней страны", - заявил Джо Байден.



Американский президент также упомянул в своей речи проводимые российской стороной референдумы на захваченных украинских территориях. Эти референдумы Байден назвал "бутафорскими".