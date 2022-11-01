



Байден призывает нефтяные и газовые компании прекратить "военную спекуляцию"

Президент США Джо Байден в понедельник призвал нефтегазовые компании использовать свою рекордную прибыль для снижения затрат для американцев и увеличения добычи или платить более высокую ставку налога, поскольку он борется с высокими ценами в связи с предстоящими через неделю выборами.



В своем выступлении в Белом доме Байден раскритиковал крупные нефтяные компании, которые получают большие прибыли, в то время как американцы, уставшие от инфляции, платят кругленькую сумму, чтобы заправить свои автомобили.



По его словам, нефтяная промышленность "не выполнила своих обязательств по инвестированию в Америку и поддержку американского народа". Байден считает, что они не просто получают "несправедливую прибыль", они получают "прибыли настолько высокие, что в это трудно поверить".



"Их прибыль — это непредвиденный доход от войны, — сказал он, — от конфликта, разоряющего Украину, и они обязаны действовать".



Президент США добавил, что это возмутительно. По его словам, если они передадут эту прибыль потребителям, цены на бензин снизятся примерно на 50 центов.



"Пришло время этим компаниям прекратить наживаться на войне. Если они этого не сделают, они будут платить более высокий налог на свою сверхприбыль и столкнутся с другими ограничениями", — предупредил он.



Белый дом будет работать с Конгрессом, чтобы рассмотреть эти и другие варианты.



Президент провел мероприятие за неделю до того, как американцы решат, сохранят ли демократы контроль над Конгрессом США.



Глобальные энергетические гиганты, в том числе Exxon Mobil Corp XOM.N и Chevron Corp CVX.N, объявили об очередном раунде огромных квартальных прибылей благодаря росту цен на природный газ и топливо, который привел к росту инфляции во всем мире и привел к новым призывам к дальнейшему налогообложению сектора.



Независимо от того , возьмут ли Конгресс под свой контроль демократы или республиканцы , принять закон о налогообложении энергетических компаний за сверхприбыль, вероятно, будет сложно, считают эксперты в области энергетики.