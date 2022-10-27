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Байден поздравил Израиль и Ливан с подписанием соглашения о морской границе
27.10.2022 17:11 Евгения Маркова

Байден поздравил Израиль и Ливан с подписанием соглашения о морской границе

Президент США Джо Байден поздравил Израиль и Ливан с подписанием соглашения о морской границе между ними. В опубликованном им заявлении Байден написал, что соглашение "защитит интересы Израиля и Ливана и подготовит почву для более стабильного и процветающего региона".

США будут и впредь выступать посредником между сторонами, пока они работают над реализацией своей приверженности соглашению и его реализации.

"Энергетика, особенно на Ближнем Востоке, должна быть не причиной конфликта, а инструментом сотрудничества, стабильности, безопасности и процветания. Соглашение приближает нас к реализации видения более безопасного и процветающего Ближнего Востока, видения, которое принесет пользу всем народам региона", - добавил Байден.

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