Байден посетит регионы, пострадавшие от ураганов

Президент США Джо Байден вместе с супругой на следующей неделе отправятся в регионы, которые пострадали от недавних разрушительных ураганов.



В Белом Доме сообщили, что чета Байден отправится в Пуэрто-Рико и штат Флорида, которые пострадали от ураганов "Фиона" и "Ян" ("Иэн").



"В понедельник, 3 октября, президент и первая леди отправятся в Пуэрто-Рико. В среду, 5 октября, президент и первая леди отправятся во Флориду", - говорится в заявлении представителя Белого Дома Карин Жан-Пьер.





On Monday, October 3, the President and the First Lady will travel to Puerto Rico.



On Wednesday, October 5, the President and the First Lady will travel to Florida. https://t.co/nqbJpkfIKi