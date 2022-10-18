



Байден пообещал принять закон, разрешающий аборты, в случае победы демократов

Президент США Джо Байден объявил, что примет закон, регулирующий право на аборт в США, если Демократическая партия получит большинство в Палате представителей и Сенате на предстоящих промежуточных выборах, которые пройдут в ноябре.



Заявление Байдена о том, что его партия может потерять контроль над обеими палатами Конгресса на промежуточных выборах, является попыткой объединить членов и сторонников партии вокруг вопроса о праве на аборт после того, как в июне прошлого года Верховный суд отменил решение по делу "Роу против Уэйда", что вызвало неоднозначную реакцию в обществе и привело к запрету абортов и закрытию специализированных клиник в ряде штатов.