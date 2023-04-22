



Байден пообещает Южной Корее не допустить ядерной атаки КНДР

Президент США Джо Байден на саммите, который придет на следующей неделе с лидером Южной Кореи Юн Сук Йолем пообещает предпринять "существенные" шаги, чтобы подчеркнуть обязательства Соединенных Штатов сдерживать ядерное нападение Северной Кореи на Южную Корею.



Об этом сообщает Reuters.



"Мы чрезвычайно и интенсивно работаем с южнокорейцами, чтобы принять необходимые меры для подкрепления как общественного восприятия, так и реальности наших обязательств", - сказал анонимный чиновник Reuters.



Чиновник сказал, что это считается одним из крупнейших достижений США то, что ряд стран Индийско-Тихоокеанского региона, которые могли создать ядерное оружие, решили не делать этого из-за защиты так называемого ядерного зонтика США.



По его словам, США очень четко заявили, что их приверженность ядерному сдерживанию остается непоколебимой для Южной Кореи.



"Президент Байден... будет говорить о существенных шагах, чтобы подчеркнуть это, чтобы обновить это, чтобы понять, что все мало сомневаются в нашей приверженности поддерживать Южную Корею, даже перед лицом провокаций со стороны Северной Кореи, бряцания оружием со стороны России и откровенно амбиции по наращиванию ядерного оружия со стороны Китая", - сказал он.



